Сюжетная линия шоу развивает важные темы взаимопомощи, смелости и командной работы. Музыкальные номера, современные возможности сценографии в сочетании с любимыми героями, новыми персонажами и интригующим сюжетом поддерживают внимание на протяжении всего спектакля. Такой формат способствует развитию эмоционального восприятия, помогает обсудить важные жизненные ситуации и укрепить семейный диалог после просмотра. Совместный поход на представление поможет родителям поговорить с детьми о ценностях дружбы, ответственности и верности принципам.

Спектакль пройдет в субботу, 14 февраля, в 12:00 по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, 1.

Продолжительность — 1 час без антракта, возрастная маркировка события — 0+ (спектакль рекомендован детям от 5 до 14 лет).

Стоимость билетов: 800-1700 руб.

На момент публикации свободных мест много: выбирайте самые удобные.