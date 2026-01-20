В Культурном центре покажут представление по мотивам популярного французского анимационного сериала, рекомендованное зрителям от младшего школьного возраста до подростков.
Фишки:
- Новый сюжет: не просто сказка, а история о настоящей любви и дружбе
- Интерактив: Леди Баг и Супер-Кот попросят детей из зала помочь справиться с Бражником, Ринозавром и новой СУПЕРзлодейкой Спектрой
- Любимые песни из мультфильма и треки-новинки
- Уникальная сценография, спецэффекты и мультимедийный экран
Сюжетная линия шоу развивает важные темы взаимопомощи, смелости и командной работы. Музыкальные номера, современные возможности сценографии в сочетании с любимыми героями, новыми персонажами и интригующим сюжетом поддерживают внимание на протяжении всего спектакля. Такой формат способствует развитию эмоционального восприятия, помогает обсудить важные жизненные ситуации и укрепить семейный диалог после просмотра. Совместный поход на представление поможет родителям поговорить с детьми о ценностях дружбы, ответственности и верности принципам.
Спектакль пройдет в субботу, 14 февраля, в 12:00 по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, 1.
Продолжительность — 1 час без антракта, возрастная маркировка события — 0+ (спектакль рекомендован детям от 5 до 14 лет).
Стоимость билетов: 800-1700 руб.
На момент публикации свободных мест много: выбирайте самые удобные.