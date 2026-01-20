В 2025 году дорожное движение в Москве стало безопаснее: число ДТП снизилось на 9% по сравнению с 2024 годом. Сократилось и число погибших — на 15% (с 346 до 293), а также раненых — на 8% (с 9920 до 9098).

Снижение отмечают по нескольким основным типам аварий. На 16% стало меньше ДТП с участием несовершеннолетних, на 13% — наездов на пешеходов, на 11% — наездов на препятствия и стоящие автомобили, на 6% — столкновений.

В дептрансе связывают результат с «комплексным подходом» и совместной работой ЦОДД и Госавтоинспекции. В частности, сообщается, что с начала года было проведено около 600 мероприятий по снижению аварийности, разработано более тысячи проектов по улучшению организации движения.

Одна из ключевых мер — развитие системы фотовидеофиксации. В Москве действует более 3,7 тысячи комплексов, которые распознают десятки видов нарушений. В ЦОДД заявляют, что в местах установки камер аварийность может снижаться «до 30%», а часть комплексов ежегодно переносится на новые проблемные участки.

Отдельно власти отмечают снижение детской аварийности. По данным столичной Госавтоинспекции, за 12 месяцев 2025 года количество ДТП с участием детей до 16 лет уменьшилось на 14%, число погибших — на 55%, раненых — на 15%. Снижение фиксируют и по отдельным категориям: меньше пострадавших детей-пешеходов, детей на СИМ и велосипедистов.

При этом тема СИМ остаётся неоднозначной. В Москве за первое полугодие 2025 года число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, по данным городских структур, заметно сократилось; это связывают с ограничениями скорости, «медленными зонами» и верификацией пользователей.

Как ситуация выглядит в Зеленограде по итогам года, пока неизвестно. Но по данным за январь-сентябрь, число ДТП с пострадавшими снизилось на 18%, число травмированных снизилось на 21%, погибших — двое, как и в прошлом году. Отдельно отмечалось снижение ДТП с несовершеннолетними и числа пострадавших детей, но при этом — рост инцидентов с мотоциклами и мощными электросамокатами/электровелосипедами.