Ночной клуб в Савелкинском проезде, 12 провёл ребрендинг. Теперь заведение позиционирует себя как танцевальный ресторан. Новый формат предполагает работу в будни, разные сценарии для дня, вечера и ночи, а также развитие концертного и стендап-направлений. Рассказываем подробности.
Решение о смене названия и концепции связано с обновлением управления, расширением кухни, запуском работы в будни, включением новых мероприятий и доступностью как для детей, так и для взрослых.
Раньше Sova функционировала преимущественно как ночной клуб и была открыта только по выходным. Сейчас Vibe принимает гостей по средам, четвергам, воскресеньям, а также в пятницу и субботу.
«Если раньше это было больше про ночные тусовки, то сейчас мы работаем с атмосферой. Vibe — это про состояние, которое мы создаём для гостей: днём и вечером это один формат, ночью — совсем другой. Каждый выбирает то, что ему по душе» — рассказала «Зеленоград.ру» арт-директор ресторана.
Что изменится после ремонта?
В заведении продолжается ремонт, который будет идти поэтапно ещё около полутора месяцев. Полностью обновляют бар, пол, мебель, свет и звук. Уже преобразили сцену, некоторые залы, добавили декор. Ресторан закрываться не будет — изменения внедряют в нерабочие дни.
В планах — зонирование пространства: отдельный танцпол, барная зона, залы со столиками, VIP-караоке и дополнительные комнаты для мероприятий. В одном из залов планируют проводить антиквизы и музлото, уже установлены экраны, рассматривается установка проектора.
Кроме того, в ресторане обновляют барное меню — появятся новые коктейли с оригинальной подачей и визуальными акцентами.
Концерты и творческие выступления
Vibe сохраняет и развивает концертное направление. В заведении продолжат проходить ночные концерты и выступления артистов, в том числе крупных и популярных исполнителей. Параллельно запускаются регулярные стендапы, которых раньше в заведении не было. Часть мероприятий будет платной, часть — со свободным входом. До конца января вход на ночные мероприятия сделали бесплатным.
Отдельное направление — сотрудничество с артистами и творческими коллективами. Заведение готово предоставлять сцену, звук и свет бесплатно, на бартерных условиях. Выступать смогут как школы танцев и вокала, так и отдельные стендаперы, кавер-группы и начинающие артисты.
Благотворительные проекты
Также Vibe планирует развивать благотворительные проекты. На Новый год здесь уже прошла бесплатная детская ёлка для многодетных и нуждающихся семей, билеты распределяли управы районов и префектура. В ближайшее время заведение намерено проводить детские благотворительные акции, доступные для всех.
Vibe работает в среду, четверг и воскресенье — с 18:00 до 04:00, в пятницу и субботу — до 06:00. Адрес: Савёлкинский проезд, 12