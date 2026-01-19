Ночной клуб в Савелкинском проезде, 12 провёл ребрендинг. Теперь заведение позиционирует себя как танцевальный ресторан. Новый формат предполагает работу в будни, разные сценарии для дня, вечера и ночи, а также развитие концертного и стендап-направлений. Рассказываем подробности.

Решение о смене названия и концепции связано с обновлением управления, расширением кухни, запуском работы в будни, включением новых мероприятий и доступностью как для детей, так и для взрослых.