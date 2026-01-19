Их установили в пятницу на въездах к корпусам 424В и 427. Зона действия знаков — 15 метров. В двух местах они совмещены с началом жилой зоны. Фактически, новые знаки запрещают парковку на въездах во дворы.
Массовый запрет парковки в таких проездах начался около года назад. Причины называют разные: ликвидация хаотичной парковки, улучшение обзора, отсутствие препятствий для вывоза мусора, безопасность пешеходов.
Кроме того, после ввода на прилегающих улицах платной парковки, как раз на въездах во дворы могут поставить шлагбаумы — в этом случае припаркованные машины тоже будут мешать.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Особой экономической зоне в Зеленограде 20 лет. Как ОЭЗ «Зеленоград» стала «Технополисом Москва» и почему получилось не сразу Новости
7-летний картингист из Зеленограда дважды поднялся на пьедестал на трассе Формулы-1 в Абу-Даби Новости
Пассажиропоток электричек на Ленинградском направлении за пять лет вырос почти в полтора раза Новости
Клуб Fashion&Friends со «светским» дресс-кодом открывают в Зеленограде: места на первую встречу закончились за несколько часов Новости
В метро начали тестировать беспилотный поезд. Первые поездки с пассажирами обещают через год Новости
Профессиональный электромонтаж в квартирах и частных домах от электрика с опытом 11 лет работы Реклама
В надземном переходе через Ленинградское шоссе между Ржавками и Зеленоградом больше трёх месяцев не работает освещение Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Женитьбу» — гоголевскую историю про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
«Мне сегодня сказали спасибо очень много раз» — зеленоградец сам почистил популярную дорожку к автобусной остановке Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости