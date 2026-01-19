Массовый запрет парковки в таких проездах начался около года назад. Причины называют разные: ликвидация хаотичной парковки, улучшение обзора, отсутствие препятствий для вывоза мусора, безопасность пешеходов.

Кроме того, после ввода на прилегающих улицах платной парковки, как раз на въездах во дворы могут поставить шлагбаумы — в этом случае припаркованные машины тоже будут мешать.