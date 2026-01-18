18 января 2006 года правительства России и Москвы подписали соглашение о создании в столице особой экономической зоны технико-внедренческого типа — тогда её называли ОЭЗ «Зеленоград».
Однако этот проект появился раньше — он вырос из многолетней специализации города на электронике и цепочке местных постсоветских проектов по поддержке технологического бизнеса. Именно эта среда в итоге сделала ОЭЗ жизнеспособной.
Свою инновационную инфраструктуру вокруг МИЭТа и предприятий микроэлектроники строили с начала 90-х. В 1991 году в МИЭТе создали Зеленоградский научно-технологический парк. В 1998-м — Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), позже — проекты инновационного комплекса и «технологической деревни» как площадки для лабораторий и малых компаний. В 2000 заработал «Технопарк-Зеленоград». Тогда на базе прежних предприятий появлялись малые «творческие коллективы», пытавшиеся выйти на гражданский рынок.
Так, ОЭЗ задумывалась как «ускоритель» уже существующей специализации Зеленограда.
Через полгода после создания ОЭЗ утвердили перечень мероприятий и объектов для обустройства ОЭЗ «Зеленоград»: дороги, инженерные сети, реконструкции, мосты и развязки — всё, что делает промышленную площадку пригодной для реального строительства.
Однако в первые годы развитие ОЭЗ упёрлось в типичную российскую проблему больших программ: ответственность и деньги разложены по разным уровням власти. Для развития ОЭЗ приняли модель, при которой внутриплощадочные инженерные сети финансируются из федерального бюджета, а Москва делает городские объекты — подъездные дороги, развязки и мосты, которые нужны и ОЭЗ, и городу. Так началась рассинхронизация.
К 2011 году ОЭЗ уже успела получить репутацию места, где много разговоров и мало результата. Хотя много объектов строилось, со стороны казалось, что «ничего не происходит».
В 2014-м году Счётная палата заявляла о неэффективном расходовании 2,75 млрд рублей при создании инфраструктуры ОЭЗ в Зеленограде. Среди причин: отсутствие проработанной концепции развития, нарушения при проектных и строительных работах.
К 2015-му в Алабушево появляются первые резиденты, готовые работать. Хотя они продолжали сталкиваться с бюрократическими проблемами, мешающими подключиться к инженерной инфраструктуре.
Параллельно всплыла ещё одна хроническая проблема: часть компаний получали статус резидента ОЭЗ «на всякий случай»: застолбили участки, а деятельность не вели. Префектура предупреждала: неактивные участники потеряют статус резидента и земельные участки.
Город готовил почву для перезапуска проекта. И в 2016 году управление ОЭЗ перешло от федеральной структуры к Москве. Проект стал городской промышленной политикой — с другими темпами, приоритетами и механизмами развития.
В 2017 году ОЭЗ переименовали в «Технополис Москва» — чтобы использовать уже раскрученное у инвесторов название технополиса в Печатниках как общий бренд для объединённой зоны.
Сегодня для Зеленограда ключевой площадкой в составе ОЭЗ считается «Алабушево»: теперь это обустроенная территория с промышленными корпусами, дорогами, общественными пространствами — и предприятиями, которые выпускают продукцию.
Сейчас в Зеленограде четыре площадки «Технополиса»: «Алабушево», «МИЭТ», «Микрон» и «Ангстрем». В сумме это почти 200 га территории и почти 700 тысяч м? производственной и общественно-деловой недвижимости. Здесь создано более 12 тысяч рабочих мест, а общий объём заявленных инвестиций — около 180 млрд рублей.
И это не финальная конфигурация: город уже объявил о расширении ОЭЗ. На новой площадке в 28 га планируют построить более 370 тысяч кв. м промышленной и общественно-деловой инфраструктуры (в приоритете — проекты по микроэлектронике). Так что у зеленоградской ОЭЗ есть куда расти, хотя для поддержания таких же темпов на следующие 20 лет нужны новые площадки для развития.