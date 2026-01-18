Сохранить советский задел в новых условиях

Однако этот проект появился раньше — он вырос из многолетней специализации города на электронике и цепочке местных постсоветских проектов по поддержке технологического бизнеса. Именно эта среда в итоге сделала ОЭЗ жизнеспособной.

Свою инновационную инфраструктуру вокруг МИЭТа и предприятий микроэлектроники строили с начала 90-х. В 1991 году в МИЭТе создали Зеленоградский научно-технологический парк. В 1998-м — Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), позже — проекты инновационного комплекса и «технологической деревни» как площадки для лабораторий и малых компаний. В 2000 заработал «Технопарк-Зеленоград». Тогда на базе прежних предприятий появлялись малые «творческие коллективы», пытавшиеся выйти на гражданский рынок.

Так, ОЭЗ задумывалась как «ускоритель» уже существующей специализации Зеленограда.