Бесплатный концерт «Сказка в шедеврах классической музыки» — в КЦ «Зеленоград» 18 января 17.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В программу вошли известные произведения классической музыки, объединённые общей тематикой сказочных сюжетов и образов. В исполнении вокально-инструментальной студии «Камерата» прозвучат произведения Римского-Корсакова, Дворжака, Грига, Моцарта, Баневича.

Программа подходит и взрослым, и детям (6+): «Она — как чудесная книга, собравшая самые яркие и знаменитые страницы сказочной классики, которые перенесут вас в царство музыкального волшебства», — говорят организаторы.

18 января, 19:30, продолжительность — полтора часа.
КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1). Вход свободный.

Метки:
музыка, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
