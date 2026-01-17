В программу вошли известные произведения классической музыки, объединённые общей тематикой сказочных сюжетов и образов. В исполнении вокально-инструментальной студии «Камерата» прозвучат произведения Римского-Корсакова, Дворжака, Грига, Моцарта, Баневича.
Программа подходит и взрослым, и детям (6+): «Она — как чудесная книга, собравшая самые яркие и знаменитые страницы сказочной классики, которые перенесут вас в царство музыкального волшебства», — говорят организаторы.
18 января, 19:30, продолжительность — полтора часа.
КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1). Вход свободный.
