Это шанс увидеть спектакль Театра Моссовета в киноформате: с крупными планами, живыми реакциями актёров и тем самым эффектом присутствия, когда вы будто сидите в первых рядах — только в удобном кресле и рядом с домом.

«Женитьба» в этой версии — не просто классика для галочки. Это история про страх выбора, давление «ну когда уже?», про брак как сделку и про то, как легко потерять главное — чувство. Смешно, неловко, узнаваемо.

В ролях — в том числе Ольга Остроумова (та самая сваха, которая умеет «продавить сделку») и Александр Яцко в роли Подколёсина.