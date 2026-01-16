Жилой комплекс расположен в деревне Рузино рядом с Зеленоградом. Монолитный 17-этажный дом общей площадью почти 25 тысяч кв.м получил адрес «Химки, микрорайон Кутузовский, 4к3». Дом готов к заселению — осталось передать ключи владельцам.

На подземном уровне размещены кладовые, на первых этажах — около тысячи кв.м коммерческих помещений. Во дворе обустроены пешеходные маршруты, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Правда, пока весь двор заметен снегом. Однако, в сугробах виднеются глубокие следы первопроходцев.