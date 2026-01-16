Жилой комплекс расположен в деревне Рузино рядом с Зеленоградом. Монолитный 17-этажный дом общей площадью почти 25 тысяч кв.м получил адрес «Химки, микрорайон Кутузовский, 4к3». Дом готов к заселению — осталось передать ключи владельцам.
На подземном уровне размещены кладовые, на первых этажах — около тысячи кв.м коммерческих помещений. Во дворе обустроены пешеходные маршруты, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Правда, пока весь двор заметен снегом. Однако, в сугробах виднеются глубокие следы первопроходцев.
Проект разработало архитектурное бюро SPEECH. В доме предусмотрены квартиры различных форматов с потолками от 2,8 метра, установлены окна с ПВХ-профилем и энергоэффективными стеклопакетами.
Фасад облицован фиброцементными панелями разных оттенков, использованы витражные конструкции с алюминиевым профилем и стеклом. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.
В комплексе уже заселены девять домов. Для детей работают школа и детский сад, входящие в состав химкинской средней общеобразовательной школы № 19, а также ещё один частный детский сад. Открыто более 30 торговых точек — сетевые магазины, салоны красоты, кофейни и другие компании, работают медицинский и спортивный центры.
На территории жилого комплекса сейчас строится ещё один дом по соседству с 4к3. Также запланировано строительство новой четырёхэтажной школы на 1325 мест с обустроенной спортивной зоной для старшеклассников и зоной активного отдыха для учеников начальной школы.