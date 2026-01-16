В фойе второго этажа культурного центра работает выставка члена Союза художников Зеленограда Марии Осокиной. Здесь представлены картины и этюды природных красот России.
«Я всем сердцем люблю природу нашей необъятной страны, могу часами гулять по лесу. И всю свою сознательную жизнь живу в Зеленограде», — рассказывает художница.
Одной из самых ярких работ на выставке стала картина «Легенда Зеленограда»: жёлтая гоночная машина на Центральной площади — она заметно выделяется среди остальных. Да и ситуация с гонками в этом месте хорошо знакома местным жителям.
Здесь также есть и этюды «Зима на Академичке», картины «В городской тиши», «Сумерки над Окой» и другие.
В 2021 году Мария Осокина начала заниматься в детском доме творчества «Ритм», затем прошла курсы в Суриковском институте и поступила в школу классического пейзажа Станислава Брусилова, где отучилась три года. Там она познакомилась с пленэром и увлеклась им.
Художница работает преимущественно на природе, много пишет на пленэрах, собирая материал для последующей работы в мастерской. Также она неоднократно участвовала в пленэрах «Арктика».
Выставка продлится до 29 января, вход свободный, ежедневно с 10:00 до 21:00.