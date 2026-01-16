«Легенда Зеленограда» и пейзажи на выставке в КЦ «Зеленоград» 16.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В фойе второго этажа культурного центра работает выставка члена Союза художников Зеленограда Марии Осокиной. Здесь представлены картины и этюды природных красот России.

«Я всем сердцем люблю природу нашей необъятной страны, могу часами гулять по лесу. И всю свою сознательную жизнь живу в Зеленограде», — рассказывает художница.

Одной из самых ярких работ на выставке стала картина «Легенда Зеленограда»: жёлтая гоночная машина на Центральной площади — она заметно выделяется среди остальных. Да и ситуация с гонками в этом месте хорошо знакома местным жителям.

Здесь также есть и этюды «Зима на Академичке», картины «В городской тиши», «Сумерки над Окой» и другие.

В 2021 году Мария Осокина начала заниматься в детском доме творчества «Ритм», затем прошла курсы в Суриковском институте и поступила в школу классического пейзажа Станислава Брусилова, где отучилась три года. Там она познакомилась с пленэром и увлеклась им.

Художница работает преимущественно на природе, много пишет на пленэрах, собирая материал для последующей работы в мастерской. Также она неоднократно участвовала в пленэрах «Арктика».

Выставка продлится до 29 января, вход свободный, ежедневно с 10:00 до 21:00.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выставка, досуг, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый дом на 448 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
«Легенда Зеленограда» и пейзажи на выставке в КЦ «Зеленоград» Новости
Контемпорари в Dee.Pro Реклама
Местная жительница раскритиковала качество льда на дворовом катке 1-го микрорайона Новости
На всех дворовых катках в Зеленограде залили лёд Новости
InQuiz приглашает на квиз для новичков Реклама
Крещенские купания 18 и 19 января: где открыты проруби, где и когда взять святую воду Новости
Двухдневный рождественский фестиваль «Вертеп» — с колядками, народной драмой и театром теней Новости
Водители начали получать штрафы за въезд на парковку у ТЦ «Зеленоградский» Новости
Ремонт на Дунькином пруду в 12-м микрорайоне планируют закончить до конца января Новости
МИЭТ приглашает на День открытых дверей 25 января Новости
63 года назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Все акции и скидки нашего города на «ЗелКупон» Реклама
«Мне сегодня сказали спасибо очень много раз» — зеленоградец сам почистил популярную дорожку к автобусной остановке Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Дерево вместо холста: в фудмоле «Станция» открылась выставка картин в нестандартной технике Новости
Подогрев ступеней включили в подземных переходах Новости
Четыре мини-пьесы о жизни подростков покажут в КЦ «Зеленоград» Новости
Травматология и ортопедия в Никор-мед: профессиональная помощь в сезон повышенного риска Реклама
Запах помойки снова накрыл Зеленоград в ночь на 14 января Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Детский парк развлечений «Лунный кот» приглашает! Новости
Кикбоксер из Зеленограда стал бронзовым призёром чемпионата России Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Бесплатные тренировки по бегу на лыжах начались в Зеленограде Новости
Катки во дворах обещают залить к выходным Новости
Японский балет под ритм барабанов на большом экране в покажут в Зеленограде Новости
Один город — две системы уборки снега с парковок Новости
Масштабный ремонт дорог проведут в Зеленограде в 2026 году Новости
Десять лет на своём месте: дворник на моноколесе продолжает убирать Зеленоград Новости
Ледяные горки в Зеленограде открылись, но они завалены снегом Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Посмотрите на вальсирующий трактор на зеленоградском катке. Красиво, но есть нюанс Новости
Ремонт ледового дворца «Орбита» задерживается на несколько месяцев Новости
В 22-м микрорайоне Зеленограда открылось новое пространство для отдыха — семейная кофейня «Здрасте» Реклама
В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась Новости
Запрет парковки в сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами вступил в силу Новости
Школа философии приглашает на лекции и практические занятия в январе Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру