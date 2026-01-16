Одной из самых ярких работ на выставке стала картина «Легенда Зеленограда»: жёлтая гоночная машина на Центральной площади — она заметно выделяется среди остальных. Да и ситуация с гонками в этом месте хорошо знакома местным жителям.

Здесь также есть и этюды «Зима на Академичке», картины «В городской тиши», «Сумерки над Окой» и другие.