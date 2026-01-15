17 января (суббота), 17:00
Этностудия русской музыки «Посолонь» проведет концерт в лучших православных традициях. Прозвучат зимние песни, колядки, духовные стихи, а также будет представлена народная драма «Смерть царя Ирода».
Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/374567257/
18 января (воскресенье), 17:00
Вокальная группа «Велик День» представит театр теней «Всемирный рождественский вертеп» и порадует гостей колядками народов мира.
Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/375102257/
Фестиваль пройдет в библиотеке в корпусе 1462
Справки: +7-499-731-70-48
Вход: бесплатно
Возраст: для всей семьи
