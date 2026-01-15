В первые дни нового года жители ближайших домов наблюдали, как в пруду появилась вода и даже домик для уток — шутили, что «нам заливают еще один каток в районе» и предполагали, что воду заливают для тестирования гидроизоляции дна.
По плану, работы должны были закончить до Нового года, но подвела погода: осадки залили и размыли всё, что уже было сделано — пришлось переделывать, рассказывал представитель подрядчика в конце декабря.
На тот момент оставалось еще соединить габионы, проклеить гидроизоляцию и засыпать сверху щебнем. А еще выложить пешеходную дорожку брусчаткой на отрезке, где лежали стройматериалы и ездила тяжелая техника.
