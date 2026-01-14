На первом этаже гастрономического центра у входа №6 представлена экспозиция члена Союза художников Зеленограда Елены Андреевой.
Работы выполнены в разных стилях и техниках: с использованием акрила, масла, эпоксидной смолы, обжига и других материалов. В качестве основы художница выбирает дерево — дуб, амбарную доску или деревянные планшеты.
«Раньше я работала тату-мастером. Дерево напоминает мне кожу — текстурой, может быть, цветом. Поэтому обычный холст мне не интересен», — объяснила Елена.
Сюжеты работ разнообразны: животные, люди, цветы, предметы. Дальше художница экспериментирует — смешивает техники и создает новые образы. Целевая аудитория выставки — молодежь.
«В „Станции“ каждый день проходит много людей, особенно молодёжи. Поэтому для выставки я выбрала именно это место. Даты окончания пока нет, работы будут регулярно обновляться», — рассказала художница.
Елена начинала как флорист и некоторое время работала по профессии. Позже интерес к этой сфере пропал — она окончила художественные и медицинские курсы и стала тату-мастером. Эта работа занимала много времени, и три года назад Елена решила полностью сосредоточиться на творчестве.
Помимо персональных выставок, её работы можно увидеть в КЦ «Зеленоград» и в префектуре. Также художница участвует в выставках в Московской области.
Понравившуюся картину можно купить, цены от 2000 до 8000 рублей.