Елена начинала как флорист и некоторое время работала по профессии. Позже интерес к этой сфере пропал — она окончила художественные и медицинские курсы и стала тату-мастером. Эта работа занимала много времени, и три года назад Елена решила полностью сосредоточиться на творчестве.

Помимо персональных выставок, её работы можно увидеть в КЦ «Зеленоград» и в префектуре. Также художница участвует в выставках в Московской области.

Понравившуюся картину можно купить, цены от 2000 до 8000 рублей.