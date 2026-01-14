Программа профессиональной переподготовки «Специалист по здоровому питанию» рассчитана на 6 месяцев. Организаторы сообщают, что выпускники получат диплом установленного образца МГПУ. Педагог — Мария Бойкова, врач с 12-летним стажем и дипломированный специалист по правильному питанию.

Занятия будут проходить в корпусе 1140 по вторникам и четвергам с 16:00 до 19:00. Обучение стартует 20 января. Подробности и запись по телефону 8-917-858-43-63.