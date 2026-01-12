Горки установлены рядом с катком на Сосновой аллее, а на Берёзовой аллее у домов 6, 6А и 9, а также возле корпуса 2304. Сейчас даже подойти к ним сложно, вокруг большие сугробы.
Сами горки тоже заметены снегом. Они сделаны на деревянном каркасе, а скат, выкат и борта — из ледяных блоков. Сейчас не видно, где заканчивается выкат, это может быть небезопасно — есть риск поскользнуться на льду, заметенном снегом.
Планируется, что горки будут работать до конца марта — начала апреля.
Горки предназначены для детей от 7 до 14 лет, тем, кто помладше, разрешено кататься только под присмотром взрослых. Допускается спуск сидя лицом вперёд или лёжа на спине головой назад. Запрещено спускаться стоя, сидя на ногах, вниз головой или вперёд спиной, а также кататься одновременно нескольким детям.