Горки установлены рядом с катком на Сосновой аллее, а на Берёзовой аллее у домов 6, 6А и 9, а также возле корпуса 2304. Сейчас даже подойти к ним сложно, вокруг большие сугробы.

Сами горки тоже заметены снегом. Они сделаны на деревянном каркасе, а скат, выкат и борта — из ледяных блоков. Сейчас не видно, где заканчивается выкат, это может быть небезопасно — есть риск поскользнуться на льду, заметенном снегом.