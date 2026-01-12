История «Манюни» известна многим по сериалу или повести Наринэ Абгарян: сериал снят по книге, а спектакль заявлен как постановка на основе повести и сериала.

Сюжет книги разворачивается в армянском городе Берд: семьи Шац и Абгарян знакомятся в 1979 году, а главные героини — школьницы Наринэ и Манюня — становятся подругами и постоянно попадают в истории из-за любознательности и фантазии.

Это история про детство, где всё «как у всех» — шалости, семейные правила и понятные детям конфликты со взрослыми, поэтому дети воспринимают спектакль, как лёгкую комедию про приключения ровесников.

В спектакле взрослых героев играют актёры одноимённого сериала: Ба — Джульетта Степанян, папа Юра — Арман Навасардян, мама Надя — Мариам Мано.

14 января в 19:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1). Продолжительность — 1 час 20 минут без антракта, рекомендованный возраст — 6+. Билеты стоят 2000-4500 рублей на сайте https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/spektakl-manyunya