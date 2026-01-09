Сейчас три кошки остаются на передержке у волонтёров и ищут новых хозяев — они находятся в 10-м и 11-м микрорайонах. Две из них — персидские, третья — метис, все рыжего окраса.
Всего в сугробах нашли одиннадцать истощённых котов. Животные были в плохом состоянии, у одного оказалась сломана лапа. Волонтёры их выходили, оказали необходимую помощь, помыли, вычесали, сделали прививки и занялись пристройством — восемь животных уже нашли новый дом.
У всех котов похожий окрас и внешность, из-за чего волонтёры предполагают, что они могли происходить из одного источника разведения или питомника. Не исключено, что перед тем как оказаться в лесу, животных пытались пристроить, но безуспешно.
По вопросам пристройства писать в телеграм: @tata_tata_tg
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
