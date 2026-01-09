Всего в сугробах нашли одиннадцать истощённых котов. Животные были в плохом состоянии, у одного оказалась сломана лапа. Волонтёры их выходили, оказали необходимую помощь, помыли, вычесали, сделали прививки и занялись пристройством — восемь животных уже нашли новый дом.

У всех котов похожий окрас и внешность, из-за чего волонтёры предполагают, что они могли происходить из одного источника разведения или питомника. Не исключено, что перед тем как оказаться в лесу, животных пытались пристроить, но безуспешно.

По вопросам пристройства писать в телеграм: @tata_tata_tg