По информации Минтранса, в 2026 году на этом объекте планируют завершить устройство велодорожки, строительство надземного пешеходного перехода, реконструкцию двух остановок «Фёдоровка» и установку двух новых павильонов в районе жилой застройки Юрлово.



Проект новой дороги власти объясняют ростом жилой застройки вдоль трассы: «скоро будет более 120 тысяч жителей». При этом расширять существующее Пятницкое шоссе считают невозможным из-за плотной застройки — остаётся строить альтернативную дорогу.

Полностью дублёр планируют открыть в 2026 году. В проекте упоминались два путепровода, мост через Синичку, разворотная петля, шумозащитные экраны и новая пешеходно-велосипедная инфраструктура.

Дублёр строят за счет бюджета Подмосковья, поэтому проезд по нему должен быть бесплатным — ранее обсуждали платную схему, но от неё отказались из-за отсутствия инвесторов.