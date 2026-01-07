Медцентр «Томоград» спонсор темы
Суд отменил предписание уничтожить тысячи глюкометров зеленоградского производства 07.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Полгода назад Росздравнадзор потребовал изъять и уничтожить глюкометры производства зеленоградской компании «Элта» общим количеством около 17 тысяч. Ведомство информировало, что по результатам экспертизы изделия сочтены «недоброкачественными». В публикациях о деле приводились и детали претензий: в частности, сообщалось о результатах испытаний точности 56-83% при необходимом уровне не менее 95%.

Глюкометр — это домашний прибор для измерения уровня глюкозы в крови. Люди с диабетом пользуются им регулярно, чтобы понимать, как меняется сахар, и вовремя корректировать питание, лекарства или дозу инсулина. От точности таких измерений напрямую зависит безопасность.

«Элта» в суде заявляла, что экспертиза проводилась с нарушениями обязательных требований и методики испытаний и вообще проверяли другое изделие. Росздравнадзор возражал, указывая, что проверку инициировали после сообщений о неблагоприятных событиях при использовании медизделий.

В итоге арбитражный суд признал предписание Росздравнадзора об уничтожении приборов незаконным.

Зеленоградская «Элта» — один из старейших отечественных производителей глюкометров, работающий с 1993 года. Известными продуктами компании являются глюкометры «Сателлит Онлайн». Это первые российские приборы, передающие данные измерений через Bluetooth на смартфон и в медицинские организации.

В 2024 году компания построила новый производственный корпус в зеленоградской промзоне «Алабушево». Кроме глюкометров, здесь планируют производить первые российские онко-тестеры, портативные приборы для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови, лабораторные анализаторы ДНК, тонометр с функцией передачи данных в облако и ЕМИАС.

