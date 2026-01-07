«Аида» — история любви, которая с самого начала обречена на испытания. Египетский военачальник Радамес разрывается между долгом и чувством к прекрасной Аиде, а рядом — ревность, власть и опасные решения, которые меняют судьбы. Даже если вы не считаете себя знатоком оперы, сюжет здесь считывается моментально: страсть, выбор, цена победы и то, что мы готовы потерять ради любви.

Главный магнит этой версии — грандиозность, которую сложно представить на обычной сцене. На площадке больше 400 участников, пиротехнические эффекты, факелы, многоуровневый храм, десятки танцоров в массовых сценах. А ещё — лошади и колесницы, которые действительно несутся рысью и переходят в галоп, и взрослые огромные слоны, превращающие Триумфальный марш в настоящую «машину времени» в Древний Египет.

Благодаря киноформату камера буквально ведёт вас внутри спектакля. С одной стороны — эпичность и размах, с другой — человеческая драма, которую видно в глазах и жестах. Плюс комфортный зал, идеальный звук и русские субтитры: можно просто наслаждаться историей и музыкой, не пытаясь «разобраться в опере».