Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства возобновляется в Зеленограде 07.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Её организует зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания начинается в январе после праздников и продолжится до середины октября.

Расписание на январь:

корпус 919: 11 января с 12 до 14 часов

корпус 1529: 14 января с 15 до 17 часов

корпус 1431: 17 января с 12 до 14 часов

корпус 1529: 18 января с 12 до 14 часов

корпус 1641: 21 января с 15 до 17 часов

корпус 351: 22 января с 15 до 17 часов

корпус 1206А: 24 января с 12 до 14 часов

корпус 2005: 25 января с 12 до 14 часов

корпус 1820: 27 января с 15 до 17 часов

корпус 107Б: 28 января с 15 до 17 часов

корпус 1529: 29 января с 15 до 17 часов

корпус 1431: 31 января с 12 до 14 часов

Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Основу для будущего подорожания платных парковок заложили в Подмосковье — подняли «потолок» тарифов Новости
Суд отменил предписание уничтожить тысячи глюкометров зеленоградского производства Новости
Уличную фотозону организовал ресторан «Сыроварня» на Центральной площади Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Аиду» Верди — оперу-феерию в древнеримской каменоломне, где на сцене появляются лошади, колесницы и слоны Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) выросла ещё на 30% Новости
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства возобновляется в Зеленограде Новости
1 февраля в Зеленограде пройдет спектакль Московского театра комедии «Ночь ее откровений» Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях, а также местных святых Истории
«Пони катали детей шесть часов на площади Юности»: читательница просит проверить законность и условия работы животных Новости
Покупка билетов на электрички появилась в приложении «Яндекс Go» — прямо из построенного маршрута Новости
В Алабушево сообщают о гибели двух человек в котельной Новости
Уличная выставка переезжает между районами, а управа проводит опрос — какое следующее место для неё выбрать Новости
В городских больницах для лечения онкологии начали применять CAR-T-терапию. Но для зеленоградцев первая проблема — это доехать до врача Новости
Девочка упала в речку, катаясь на ватрушке на стихийной горке Новости
Новые билетные терминалы начали ставить в метро: обещают обслуживать пассажиров вдвое быстрее Новости
Рождество в Зеленограде. В каких храмах будут службы и как будут ходить автобусы Гид
Спасатели вывели из леса возле Алабушево заблудившихся девушек Новости
Фестиваль «Ритм Науки» — 31 января в Менделеево Афиша
Аферистов, которые пытались продать должность главы Солнечногорска за 70 миллионов, приговорили к условным срокам Новости
«Яндекс Карты» начали показывать путь отправления поездов МЦД и вести пассажиров прямо к платформе Новости
Ёлку, которую семь лет выращивали жители Голубого, спилила ночью неизвестная семья Новости
Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей Новости
Роспотребнадзор вынес предостережение РЖД из-за холода на вокзале Крюково Новости
Автотехцентр Автория поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Реклама
После жалобы прокурору на Панфиловском проспекте отремонтировали памятный знак защитникам Москвы Новости
Зеленоградская компания разработала ски-пассы на «умной бумаге» для горнолыжных курортов Новости
Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало Новости
Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января Новости
Капитальный ремонт школы 1353 планируют завершить в марте Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре Новости
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты Новости
Учёные из Зеленограда получили правительственную премию за высокочувствительные сенсоры для измерительной техники Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Катки с естественным льдом начали заливать в Зеленограде Новости
Бесплатный электротюбинг заработал на Северном речном вокзале Новости
Открылись пункты утилизации использованных новогодних ёлок Новости
Возле станции МЦД Сходня планируют построить жилой комплекс с домами средней этажности Новости
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру