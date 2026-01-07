Её организует зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания начинается в январе после праздников и продолжится до середины октября.

Расписание на январь:

корпус 919: 11 января с 12 до 14 часов

корпус 1529: 14 января с 15 до 17 часов

корпус 1431: 17 января с 12 до 14 часов

корпус 1529: 18 января с 12 до 14 часов

корпус 1641: 21 января с 15 до 17 часов

корпус 351: 22 января с 15 до 17 часов

корпус 1206А: 24 января с 12 до 14 часов

корпус 2005: 25 января с 12 до 14 часов

корпус 1820: 27 января с 15 до 17 часов

корпус 107Б: 28 января с 15 до 17 часов

корпус 1529: 29 января с 15 до 17 часов

корпус 1431: 31 января с 12 до 14 часов

Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73