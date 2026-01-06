Мороз, нагрузка и сколько лошади можно работать

В международных рекомендациях по благополучию рабочих лошадей говорится, что в общем случае животным не следует работать более 6 часов в день, а перерывы надо делать не реже чем каждые 2 часа, и должна быть питьевая вода. В европейском руководстве для туризма указываются перерывы как минимум каждые 4 часа (не менее 30 минут) с возможностью напоить/покормить и по возможности защитить животное от непогоды.



Отдельно ветеринарные и зоозащитные рекомендации по зимнему содержанию лошадей подчёркивают, что зимой важно следить за доступом к воде (лошади могут пить меньше в холод, если вода ледяная/замёрзшая).



Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) относит подобные активности к использованию животных в культурно-зрелищных целях и указывает, что такая деятельность допускается в местах содержания животных или на специально предназначенных территориях.



Требования к использованию животных в таких целях утверждены постановлением правительства №1937: там прописаны общие принципы — уход, кормление/поение, наблюдение, ветобслуживание и т. п.