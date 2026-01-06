Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
В редакцию «Зеленоград.ру» прислали жалобу на катания на пони на площади Юности. По словам читательницы, две пони работали на площади в морозную погоду: одна тянула тележку с детьми, на второй катались верхом. «Пони находились там минимум с 14:00 до 20:00… одна выглядела сильно уставшей и осунувшейся», — пишет она.

По короткому видео катания невозможно оценить состояние животных — видно только, что одна лошадь в попоне. Но в жалобе речь именно о длительной работе на холоде.

Мороз, нагрузка и сколько лошади можно работать

В международных рекомендациях по благополучию рабочих лошадей говорится, что в общем случае животным не следует работать более 6 часов в день, а перерывы надо делать не реже чем каждые 2 часа, и должна быть питьевая вода. В европейском руководстве для туризма указываются перерывы как минимум каждые 4 часа (не менее 30 минут) с возможностью напоить/покормить и по возможности защитить животное от непогоды.

Отдельно ветеринарные и зоозащитные рекомендации по зимнему содержанию лошадей подчёркивают, что зимой важно следить за доступом к воде (лошади могут пить меньше в холод, если вода ледяная/замёрзшая).

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) относит подобные активности к использованию животных в культурно-зрелищных целях и указывает, что такая деятельность допускается в местах содержания животных или на специально предназначенных территориях.

Требования к использованию животных в таких целях утверждены постановлением правительства №1937: там прописаны общие принципы — уход, кормление/поение, наблюдение, ветобслуживание и т. п.

Услуги в неустановленном месте

Отдельный вопрос — на каких основаниях такие катания организованы на площади, есть ли разрешение. В административном кодексе Москвы есть статья об оказании услуг вне специально отведённых для этого мест. За катание берут деньги, значит это коммерческая услуга — обычно требуется согласование/договор с городскими структурами, отвечающими за площадку.

Куда обращаться, если вы видите такое на улице

Если вы считаете, что животное эксплуатируют с нарушениями или ему нужна помощь, можете сообщить в Комитет ветеринарии Москвы — через форму на сайте мэрии: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=21171090.

Если вы подозреваете жестокое обращение, зафиксируйте нарушения на фото/видео, возьмите контакты свидетелей и вызывайте полицию.

За нарушения требований к содержанию/обращению с животными предусмотрена административная ответственность (КоАП РФ ст. 8.52), а за жестокое обращение — уголовная (УК РФ ст. 245) в зависимости от обстоятельств.

