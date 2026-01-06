В Алабушево сообщают о гибели двух человек в котельной 06.01.2026 ZELENOGRAD.RU

«Два оператора отравились угарным газом насмерть», — сообщают в районных чатах и упоминают про «серьёзную аварию. По словам жителей, эту информацию 5 января подтвердили и сотрудники аварийной службы, которые приходили замерять температуру в квартиру. Официальных подтверждений от Следственного комитета, МЧС или администрации округа на момент публикации найти не удалось.

Речь идет о газовой котельной в микрорайоне Адмиралтейский. В тот же день администрация Андреевки сообщала об аварийно-ремонтных работах в котельной, из-за которой была снижена температура горячей воды и отопления в этом же микрорайоне.

Проблемы с котельными в Алабушево фиксируются не первый год: объекты изношены, регулярно происходят аварии и ремонты. В отдельных случаях их работу временно поддерживают блочно-модульными котельными (БМК).

Такую БМК построили недавно и на Военно-Морской улице в Алабушево, однако её мощности, похоже, не хватает. В итоге работает одновременно и старая котельная, и новая — это на днях подтвердили в областном министерстве энергетики.

происшествия, алабушево
