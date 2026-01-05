Спасатели вывели из леса возле Алабушево заблудившихся девушек 05.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Они вышли погулять, но не смогли самостоятельно найти дорогу обратно и позвонили в службу 112 и передали свои координаты — спасатели выехали в район поиска.

Заблудившихся обнаружили возле реки. Девушки были напуганы, но медицинская помощь им не понадобилась — их благополучно вывели из леса.

После завершения поисков спасатели напомнили о базовых правилах безопасности при прогулках в лесу, особенно в холодное время года.

Как не потеряться

— заранее сообщать близким маршрут и время возвращения;

— одеваться по погоде, не забывать шапку и перчатки;

— брать с собой полностью заряженный телефон;

— иметь при себе воду и небольшой запас еды.

Если вы всё же потерялись

— не паниковать и постараться оставаться на месте;

— позвонить по номеру 112 и сообщить всё, что известно о своём местоположении;

— экономить заряд телефона;

— по возможности выходить к просекам, берегам рек или другим открытым ориентирам.

Спасатели напоминают: при любых нештатных ситуациях в лесу важно как можно раньше обращаться в экстренные службы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
лес, алабушево, мособлпожспас
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Спасатели вывели из леса возле Алабушево заблудившихся девушек Новости
Фестиваль «Ритм Науки» — 31 января в Менделеево Афиша
Аферистов, которые пытались продать должность главы Солнечногорска за 70 миллионов, приговорили к условным срокам Новости
«Яндекс Карты» начали показывать путь отправления поездов МЦД и вести пассажиров прямо к платформе Новости
Ёлку, которую семь лет выращивали жители Голубого, спилила ночью неизвестная семья Новости
Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей Новости
Роспотребнадзор вынес предостережение РЖД из-за холода на вокзале Крюково Новости
Автотехцентр Автория поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Реклама
После жалобы прокурору на Панфиловском проспекте отремонтировали памятный знак защитникам Москвы Новости
Зеленоградская компания разработала ски-пассы на «умной бумаге» для горнолыжных курортов Новости
Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало Новости
Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января Новости
Капитальный ремонт школы 1353 планируют завершить в марте Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре Новости
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты Новости
Учёные из Зеленограда получили правительственную премию за высокочувствительные сенсоры для измерительной техники Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Катки с естественным льдом начали заливать в Зеленограде Новости
Бесплатный электротюбинг заработал на Северном речном вокзале Новости
Открылись пункты утилизации использованных новогодних ёлок Новости
Возле станции МЦД Сходня планируют построить жилой комплекс с домами средней этажности Новости
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
«Темпл Бар» — Стейк&Паб от всей души приветствует всех жителей Зеленограда в эти волшебные новогодние праздники Реклама
Выставка «Новогодние игрушки и елочные украшения» работает в Музее Зеленограда Новости
Проезд в автобусах, метро и электричках стал дороже со 2 января Новости
Первый ребенок родился в Зеленограде в 2026 году Новости
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
Деды Морозы катают детей на квадроциклах в 8-м микрорайоне Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки пассажирам «Ласточки-экспресса» Новости
Как Зеленоград встречал 21 век. Новогодние ретро-истории Истории
В результате взрыва беспилотника в Московской области ранен мужчина Новости
Французскому бульдогу восстановили дыхание в зеленоградской клинике Новости
Последнюю пятиэтажку сносят на Заводской улице Новости
Новогодняя феерия на льду! Реклама
Парковки на всех улицах будут бесплатными с 31 декабря по 10 января Новости
Новогодний трамвайчик появился на площади Юности Новости
Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру