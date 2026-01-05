Они вышли погулять, но не смогли самостоятельно найти дорогу обратно и позвонили в службу 112 и передали свои координаты — спасатели выехали в район поиска.

Заблудившихся обнаружили возле реки. Девушки были напуганы, но медицинская помощь им не понадобилась — их благополучно вывели из леса.

После завершения поисков спасатели напомнили о базовых правилах безопасности при прогулках в лесу, особенно в холодное время года.