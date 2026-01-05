Они вышли погулять, но не смогли самостоятельно найти дорогу обратно и позвонили в службу 112 и передали свои координаты — спасатели выехали в район поиска.
Заблудившихся обнаружили возле реки. Девушки были напуганы, но медицинская помощь им не понадобилась — их благополучно вывели из леса.
После завершения поисков спасатели напомнили о базовых правилах безопасности при прогулках в лесу, особенно в холодное время года.
— заранее сообщать близким маршрут и время возвращения;
— одеваться по погоде, не забывать шапку и перчатки;
— брать с собой полностью заряженный телефон;
— иметь при себе воду и небольшой запас еды.
— не паниковать и постараться оставаться на месте;
— позвонить по номеру 112 и сообщить всё, что известно о своём местоположении;
— экономить заряд телефона;
— по возможности выходить к просекам, берегам рек или другим открытым ориентирам.
Спасатели напоминают: при любых нештатных ситуациях в лесу важно как можно раньше обращаться в экстренные службы.