По словам местных жителей, дерево во дворе дома №22 спилили 30 декабря около полуночи. В краже, как утверждается, участвовали мужчина, женщина и ребёнок.



«Всей семьёй бегом неслись с места преступления», — написала одна из жительниц.



По её словам, ёлка была не случайным самосевом: «Это экспериментальная ёлка, мы семь лет назад её посадили, каждый год стригли под пирамидальную, из заморыша вырастили всякими подкормками».



Жители готовят обращение в полицию.