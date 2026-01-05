По словам местных жителей, дерево во дворе дома №22 спилили 30 декабря около полуночи. В краже, как утверждается, участвовали мужчина, женщина и ребёнок.
«Всей семьёй бегом неслись с места преступления», — написала одна из жительниц.
По её словам, ёлка была не случайным самосевом: «Это экспериментальная ёлка, мы семь лет назад её посадили, каждый год стригли под пирамидальную, из заморыша вырастили всякими подкормками».
Жители готовят обращение в полицию.
