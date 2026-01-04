На портале «Добродел» завершилось голосование по программе «100 прудов и озёр», где жители выбирали водоёмы для санитарной расчистки в 2026 году. В списке кандидатов было и Чёрное озеро в Брёхово — между Пятницким шоссе и Зеленоградом. Но в итоговый план работ оно не вошло.

Голосование устроено так, что это скорее похоже на конкурс мобилизации: на карту выставляют 100 водных объектов, а каждый пользователь может отдать только один голос. В итоге в программу попадают не обязательно самые проблемные пруды, а те, за которые активнее всего агитируют и собирают поддержку.

Всего в голосовании участвовали более 67 тысяч жителей. По их выбору власти включили в план на следующий год 39 водоёмов. Лидеры голосования набрали больше трёх тысяч голосов, так что 339 за пруд в Брёхово оказалось недостаточно.

Живописное озеро рядом с Зеленоградом — крупный водоём, сюда приходят гулять жители, на воде гнездятся водоплавающие птицы. Одновременно озеро уже несколько лет фигурирует в экологических сводках: здесь фиксировали массовую гибель рыбы, жалобы на неприятный запах и цветение воды.

Люди пишут, что озеро «превратилось в болото», летом от него «сильно пахнет», «каждый год дохнет рыба», гибнут птицы. Звучит версия о регулярных сбросах из канализационной инфраструктуры и о том, что берег замусорен. При этом жители подчёркивают, что Чёрное озеро — красивый природный уголок, который «можно и нужно спасать».