Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало 04.01.2026 ZELENOGRAD.RU

На портале «Добродел» завершилось голосование по программе «100 прудов и озёр», где жители выбирали водоёмы для санитарной расчистки в 2026 году. В списке кандидатов было и Чёрное озеро в Брёхово — между Пятницким шоссе и Зеленоградом. Но в итоговый план работ оно не вошло.

Голосование устроено так, что это скорее похоже на конкурс мобилизации: на карту выставляют 100 водных объектов, а каждый пользователь может отдать только один голос. В итоге в программу попадают не обязательно самые проблемные пруды, а те, за которые активнее всего агитируют и собирают поддержку.

Всего в голосовании участвовали более 67 тысяч жителей. По их выбору власти включили в план на следующий год 39 водоёмов. Лидеры голосования набрали больше трёх тысяч голосов, так что 339 за пруд в Брёхово оказалось недостаточно.

Живописное озеро рядом с Зеленоградом — крупный водоём, сюда приходят гулять жители, на воде гнездятся водоплавающие птицы. Одновременно озеро уже несколько лет фигурирует в экологических сводках: здесь фиксировали массовую гибель рыбы, жалобы на неприятный запах и цветение воды.

Люди пишут, что озеро «превратилось в болото», летом от него «сильно пахнет», «каждый год дохнет рыба», гибнут птицы. Звучит версия о регулярных сбросах из канализационной инфраструктуры и о том, что берег замусорен. При этом жители подчёркивают, что Чёрное озеро — красивый природный уголок, который «можно и нужно спасать».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
деревня брехово, пруды и водоемы
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
После жалобы прокурору на Панфиловском проспекте отремонтировали памятный знак защитникам Москвы Новости
Зеленоградская компания разработала ски-пассы на «умной бумаге» для горнолыжных курортов Новости
Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало Новости
Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января Новости
Капитальный ремонт школы 1353 планируют завершить в марте Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре Новости
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты Новости
Учёные из Зеленограда получили правительственную премию за высокочувствительные сенсоры для измерительной техники Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Катки с естественным льдом начали заливать в Зеленограде Новости
Бесплатный электротюбинг заработал на Северном речном вокзале Новости
Открылись пункты утилизации использованных новогодних ёлок Новости
Возле станции МЦД Сходня планируют построить жилой комплекс с домами средней этажности Новости
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
«Темпл Бар» — Стейк&Паб от всей души приветствует всех жителей Зеленограда в эти волшебные новогодние праздники Реклама
Выставка «Новогодние игрушки и елочные украшения» работает в Музее Зеленограда Новости
Проезд в автобусах, метро и электричках стал дороже со 2 января Новости
Первый ребенок родился в Зеленограде в 2026 году Новости
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
Деды Морозы катают детей на квадроциклах в 8-м микрорайоне Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки пассажирам «Ласточки-экспресса» Новости
Как Зеленоград встречал 21 век. Новогодние ретро-истории Истории
В результате взрыва беспилотника в Московской области ранен мужчина Новости
Французскому бульдогу восстановили дыхание в зеленоградской клинике Новости
Последнюю пятиэтажку сносят на Заводской улице Новости
Новогодняя феерия на льду! Реклама
Парковки на всех улицах будут бесплатными с 31 декабря по 10 января Новости
Новогодний трамвайчик появился на площади Юности Новости
Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
Продолжается последовательный запрет парковок в проездах с улиц во дворы Новости
Как в новогодние праздники работает транспорт: автобусы, электрички, метро Новости
Как в новогодние праздники работают основные магазины Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру