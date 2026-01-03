Одним из лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных стал авторский коллектив из зеленоградского Научно-производственного комплекса «Технологический центр», отмеченный за разработку и внедрение новых конструктивно-технологических решений для создания российских преобразователей акустического давления, магнитного поля и излучения.

Награду вручили директору НПК «Технологический центр» Вячеславу Светухину, а также начальникам лабораторий Сергею Генералову и Дмитрию Костюку, младшему научному сотруднику Михаилу Саурову, ассистенту Института интегральной электроники Александру Каленову.

Работа коллектива направлена на создание базовых элементов — высокочувствительных сенсоров, которые являются «органами чувств» для сложной аппаратуры. Эти преобразователи необходимы в самых разных отраслях: от медицинского диагностического оборудования и промышленного контроля до систем навигации, связи и оборонного комплекса. Разработка полного цикла — от научной идеи до внедрения в производство — позволяет России обеспечивать технологический суверенитет в этой сфере, замещая зарубежные аналоги.

Эта премия присуждается ежегодно за прикладные разработки, имеющие подтверждённый научный результат и практическое внедрение; она присуждается решением Правительства РФ и считается одной из ключевых государственных наград в сфере прикладных исследований.

Научно-производственный комплекс «Технологический центр» — ведущая научно-производственная организация Зеленограда, работающая в области микро- и наноэлектроники, микросистемной техники и сенсорики; предприятие выполняет полный цикл работ от фундаментальных исследований и опытно-конструкторских разработок до серийного производства и внедрения отечественных компонентов для высокотехнологичных отраслей промышленности.