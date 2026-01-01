Это уже не первый год, когда группа зеленоградцев 31 декабря выезжает в костюмах Дедов Морозов поздравлять юных зеленоградцев.

«В моём детстве Дед Мороз был только в саду, поэтому мне хотелось, чтобы дети видели волшебника не только на официальных мероприятиях, а могли его просто встретить. Первый раз я ездил поехал по городу, останавливаясь на автобусных остановках, где были дети», рассказывал в прошлом году местный житель Андрей, который уже четвертый год проводит эту новогоднюю акцию.