Во дворе корпуса 847 даже собралась очередь из желающих. Акция несогласованная — но полиция проверила у Дедов Морозов документы и веселье продолжилось, сообщает корреспондент «Зеленоград.ру».
Это уже не первый год, когда группа зеленоградцев 31 декабря выезжает в костюмах Дедов Морозов поздравлять юных зеленоградцев.
«В моём детстве Дед Мороз был только в саду, поэтому мне хотелось, чтобы дети видели волшебника не только на официальных мероприятиях, а могли его просто встретить. Первый раз я ездил поехал по городу, останавливаясь на автобусных остановках, где были дети», рассказывал в прошлом году местный житель Андрей, который уже четвертый год проводит эту новогоднюю акцию.
