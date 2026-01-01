Например, небольшую ель возле корпуса 518 жители наряжают уже не первый год — украшения появляются постепенно, от разных людей. «Я так благодарна тому, кто начал эту традицию — прижилось на ура. Будем её хранить», — говорит местная жительница Зинаида.

В 15-м микрорайоне ёлку сначала нарядили члены местного общества инвалидов: многие игрушки они сшили своими руками. Позже к ним присоединились соседи — стали добавлять к дереву свои шары.

Подобные «общие ёлки» — не редкость и в других городах: в некоторых дворах и жилых комплексах такая традиция держится много лет. Возможно, именно потому, что она не требует организатора — достаточно того, что возле дома растёт дерево и у соседей есть желание сделать двор чуть более праздничным.