Последнюю пятиэтажку сносят на Заводской улице 30.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Под Новый год начали разбирать дом 4А на Заводской. Планировали успеть до конца года, однако сейчас демонтирована только часть здания. Активных работ на объекте сейчас не видно.

Ранее на этом участке уже снесли дома №2, №4 и №6 — таким образом, дом 4А — последний из четырёх зданий, подлежавших демонтажу в рамках программы реновации.

Территория огорожена высоким забором и надёжно охраняется. Раньше площадки сноса пятиэтажек огораживались формально — проход часто оставался открытым.

На месте снесённых пятиэтажек примерно через два года планируют построить большой дом по программе реновации. Затем снесут пятиэтажки на улицах 1 Мая, Советская и 2-я Пятилетка — на их месте построят три новых больших дома. Также на Заводской построят два многоэтажных паркинга.

