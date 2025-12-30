То есть вместо ожидаемого большинством горожан запрета на использование и продажу шумной пиротехники, полиция снова “не рекомендует” и просит “воздержаться”.

В прошлом году мэрия уже выпускала аналогичную рекомендацию, однако те москвичи, кто запускал пиротехнику (а их меньшинство) проигнорировали эту рекомендацию.

Некоторые регионы прямо запрещают использовать шумную пиротехнику во время новогодних праздников. Например, такой запрет уже введен в Солнечногорском округе. Однако московские власти продолжают ограничиваться рекомендациями, несмотря на мнение большой части горожан.