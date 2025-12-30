Сообщение с таким заголовком распространило главное управление МВД по Москве утром 30 декабря.
На самом деле в тексте сообщения о запрете ничего не сказано.
«Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий».
То есть вместо ожидаемого большинством горожан запрета на использование и продажу шумной пиротехники, полиция снова “не рекомендует” и просит “воздержаться”.
В прошлом году мэрия уже выпускала аналогичную рекомендацию, однако те москвичи, кто запускал пиротехнику (а их меньшинство) проигнорировали эту рекомендацию.
Некоторые регионы прямо запрещают использовать шумную пиротехнику во время новогодних праздников. Например, такой запрет уже введен в Солнечногорском округе. Однако московские власти продолжают ограничиваться рекомендациями, несмотря на мнение большой части горожан.