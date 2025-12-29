Суть эксперимента заключается в параллельном сравнении. На одной стороне станции привычные указатели со светлым фоном. На другой стороне — идентичные табло в тёмном оформлении: тёмно-серый фон со светлым текстом и жёлтыми акцентами.

Главная задача теста — определить, какой из двух вариантов дизайна обеспечивает лучшую читаемость и скорость восприятия информации в условиях освещения метрополитена. Проголосовать можно на месте, отсканировав QR-код.

«Это часть большой цифровой модернизации транспорта. Современные экраны позволяют менять оформление дистанционно, буквально за минуту. Но важно, чтобы изменения были не ради технологий, а для удобства людей», — поясняют в мэрии.

Выбор тёмного интерфейса имеет научное и практическое обоснование, хотя данные исследований неоднозначны. Специалисты в области эргономики и дизайна отмечают, что в условиях слабого освещения, характерного для метрополитена, тёмный фон со светлым текстом снижает зрительную нагрузку и утомляемость глаз, уменьшает количество бликов на экране, повышает общий комфорт восприятия информации.

Особое значение эти факторы имеют для пассажиров с ослабленным зрением и людей старшего поколения, для которых контрастность и читаемость указателей критически важны.

Мировая практика идёт разными путями. Например, на одной из линий лондонского метро используется светлая, очень контрастная навигация. А в некоторых скандинавских и азиатских мегаполисах активно экспериментируют с тёмными схемами на транспорте, считая их менее «агрессивными» для глаз в круглосуточном режиме работы. В Москве решили проверить эту гипотезу на своей почве, получив прямой отклик от пассажиров.

Менять тему указателей становится всё легче, благодаря цифровым экранам, используемым для навигации. До 2030 года такие экраны появятся более чем на 90 станциях. Сейчас в метро работает свыше 200 таких указателей, которые являются частью проекта «Цифровая станция».