11 января уличные парковки будут работать по режиму воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч, а также зон динамического тарифа.

Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме все дни.

Это традиционная практика для Москвы — по государственным праздникам и длинным выходным делать уличную парковку бесплатной.

«Для автомобилистов это отличная возможность оставить машину и посетить новогодние ярмарки, отправиться на прогулку или каток, провести побольше времени с друзьями и родными», — сказали в мэрии.