Уже в 12 часов на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне началась подготовка к выступлению: настраивали технику на сцене, установили палатку с оборудованием, ограничили проход.

В итоге концерт состоялся. Мнение о количестве пришедших разошлись: одни говорили, что для маленькой зеленоградской площадки пришло много; другие возражали — зато для Валерии мало.