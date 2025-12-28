Единственный анонс появился в сториз аккаунта Валерии, да и то на прошлогодней афише. «Зеленоград.ру» связался с директором певицы и тот подтвердил, что концерт действительно будет.
Уже в 12 часов на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне началась подготовка к выступлению: настраивали технику на сцене, установили палатку с оборудованием, ограничили проход.
В итоге концерт состоялся. Мнение о количестве пришедших разошлись: одни говорили, что для маленькой зеленоградской площадки пришло много; другие возражали — зато для Валерии мало.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Ни о чем не жалей, и люби просто так» — певица Валерия выступила в Зеленограде с неожиданным бесплатным концертом Новости
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама