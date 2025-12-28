«Ни о чем не жалей, и люби просто так» — певица Валерия выступила в Зеленограде с неожиданным бесплатным концертом 28.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Единственный анонс появился в сториз аккаунта Валерии, да и то на прошлогодней афише. «Зеленоград.ру» связался с директором певицы и тот подтвердил, что концерт действительно будет.

Уже в 12 часов на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне началась подготовка к выступлению: настраивали технику на сцене, установили палатку с оборудованием, ограничили проход.

В итоге концерт состоялся. Мнение о количестве пришедших разошлись: одни говорили, что для маленькой зеленоградской площадки пришло много; другие возражали — зато для Валерии мало.

Метки:
новый год, концерт
