В МЖК зима проявила себя особенно наглядно — здесь работает ледяной фонтан, который с каждым днём становится всё выше и причудливее. Рядом установили новогоднюю ёлку, и вместе они выглядят как готовая декорация для зимней прогулки.
Ледяной фонтан — это не просто обледеневший летний фонтан, который забыли выключить, а специально созданная красота: вода в фонтане циркулирует постоянно, и ледяной покров каждый день увеличивается. Вечером внутри включается подсветка — лёд начинает светиться и переливаться, меняя цвет.
Если будете гулять по МЖК вечером, загляните посмотреть — такие зимние сцены быстро исчезают вместе с оттепелью.
Фото и видео: dimcophoto и МЖК Зеленоград ВКонтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости