Зимняя сказка в МЖК: ледяной фонтан и новогодняя ёлка 27.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В МЖК зима проявила себя особенно наглядно — здесь работает ледяной фонтан, который с каждым днём становится всё выше и причудливее. Рядом установили новогоднюю ёлку, и вместе они выглядят как готовая декорация для зимней прогулки.

Ледяной фонтан — это не просто обледеневший летний фонтан, который забыли выключить, а специально созданная красота: вода в фонтане циркулирует постоянно, и ледяной покров каждый день увеличивается. Вечером внутри включается подсветка — лёд начинает светиться и переливаться, меняя цвет.

Если будете гулять по МЖК вечером, загляните посмотреть — такие зимние сцены быстро исчезают вместе с оттепелью.

благоустройство, мжк (микрорайон 5а), новый год
