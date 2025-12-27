«Торпеда» позиционирует свой продукт как альтернативу обычной шаурме, называя её «торпедами», а внутри линейки есть отдельные форматы вроде «бургер-торпеды» и «хот-дога в лаваше».
Заметный акцент делают на нестандартных начинках и соусах (например, том-ям, кимчи-майо, сочетания с манго/маракуйей, позиции с камчатским крабом), а также вегетарианских вариантах.
Подают шаурму разрезанную на две половинки в стаканчике — в некоторых случаях это удобно: не развалится в руке и не протечёт на одежду.
Цена варьируется от 430 до 1370 рублей. Самая недорогая позиция — «Классическая с курицей и сметанно-чесночным соусом» (430 рублей). Классическая с говядиной — 690 рублей. Среди других вариантов: «Торпеда-Цезарь» с курицей (570), «Сырная с курицей в сырном красте» (630), «С растительным фаршем» (630), а также позиции с морепродуктами и крабом: «С креветками в соусе Том-Ям» (690) и две позиции с камчатским крабом — по 1370 рублей.
К открытию корнера в Зеленограде в меню добавили торпеды бефстроганов, с говядиной гриль и перечным соусом, с креветками васаби и острую мексиканскую с курицей.
Есть закуски и добавки: картофель фри — 250 рублей, фри с сыром — 390. Крылышки — 430-530 рублей (в зависимости от соуса).
Фудмол «Станция» на Крюковской площади работает: понедельник-четверг с 8:00 до 22:00, в пятницу — до 1:00, в субботу — с 9:00 до 01:00, в воскресенье — до 22:00.