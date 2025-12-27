«Торпеда» позиционирует свой продукт как альтернативу обычной шаурме, называя её «торпедами», а внутри линейки есть отдельные форматы вроде «бургер-торпеды» и «хот-дога в лаваше».

Заметный акцент делают на нестандартных начинках и соусах (например, том-ям, кимчи-майо, сочетания с манго/маракуйей, позиции с камчатским крабом), а также вегетарианских вариантах.

Подают шаурму разрезанную на две половинки в стаканчике — в некоторых случаях это удобно: не развалится в руке и не протечёт на одежду.