Цены на боулинг

Единственный боулинг в Зеленограде закрылся больше года назад, но теперь снова есть где поиграть. В новом боулинге пять дорожек.

Боулинг в Зеленопарке стоит с понедельника по четверг до 18:00 — 1200 рублей, после 18:00 — 1800. С пятницы по воскресенье — 2000.