Техническое открытие спортивно-развлекательного комплекса «Зеленокарт» состоялось в пятницу вечером. Корреспондент «Зеленоград.ру» в числе первых посетителей посмотрел, что внутри.
Цены на картинг
Один 10-минутный заезд на картинге с понедельника по четверг обойдется в 1500 рублей, с пятницы по воскресенье — 2000. На детские карты допускаются ребята от 6 лет ростом от 130 см, взрослые карты доступны для гонщиков ростом от 150 см. Позже здесь появятся мини-треки для детей от 4 лет. От двух заездов скидка — 10%, от трёх и более — 20%.
Открытие большой двухуровневой трассы ждали многие. «Я занимаюсь картингом уже несколько лет, выступаю на соревнованиях за сборную МИЭТа. Этот клуб доступен и удобно расположен», — рассказал Владимир, пришедший прямо к открытию.
Цены на боулинг
Единственный боулинг в Зеленограде закрылся больше года назад, но теперь снова есть где поиграть. В новом боулинге пять дорожек.
Боулинг в Зеленопарке стоит с понедельника по четверг до 18:00 — 1200 рублей, после 18:00 — 1800. С пятницы по воскресенье — 2000.
В ожидании заезда можно отдохнуть на втором этаже и понаблюдать за гонками со смотровой площадки.
После Нового года здесь заработают кафе, гоночные симуляторы и школа картинга.
«Зеленокарт» работает ежедневно, с понедельника по четверг и в воскресенье с 10:00 до полуночи, в субботу — с 10:00 до 02:00.