В середине декабря на Новокрюковской улице начала работать камера, фиксирующая нелегальный въезд на бесплатную парковку у ТЦ «Зеленоградский». В первые дни после её установки парковка почти пустовала — об этом сообщали жители в зеленоградском телеграм-чате.
Однако сейчас ситуация вернулась к прежней: практически все места заняты. При этом на въезде на парковку появилось новое объявление с режимом работы, а вот напоминания о камере, фиксирующей нарушения, нет.
В Центре организации дорожного движения сообщили «Зеленоград.ру», что камера установлена, согласована с Госавтоинспекцией и работает в штатном режиме, фиксируя нарушения.
Некоторые водители, регулярно использующие нелегальный въезд на парковку, утверждают, что штрафы им не приходят. Однако штраф за нарушение ПДД, зафиксированное камерой, может прийти не сразу. По закону постановление должно быть вынесено не позднее 60 дней с момента нарушения. После этого штраф направляют владельцу автомобиля — это может занять ещё одну-две недели.
На практике штраф обычно появляется в Госуслугах в течение 7-14 дней, но законно может прийти и ближе к концу двухмесячного срока. Отсутствие штрафа в первые недели не означает, что его не будет.
«Зеленоград.ру» направил запрос в ГИБДД, чтобы уточнить, сколько штрафов уже оформлено.
Администрация ТЦ на запрос «Зеленоград.ру» не ответила, однако в префектуре сообщили, что для организации легального заезда с Советской улицы руководство ТЦ заказало геоподоснову для разработки схемы транспортного обслуживания здания, а возможные решения определят по итогам разработки схемы. Это самый начальный этап проектирования легального въезда, и до реализации может пройти несколько месяцев.
Пока же чиновники советуют использовать платную парковку со стороны Советской улицы, правда, она почти полностью заполнена.