Где же штрафы?

В Центре организации дорожного движения сообщили «Зеленоград.ру», что камера установлена, согласована с Госавтоинспекцией и работает в штатном режиме, фиксируя нарушения.

Некоторые водители, регулярно использующие нелегальный въезд на парковку, утверждают, что штрафы им не приходят. Однако штраф за нарушение ПДД, зафиксированное камерой, может прийти не сразу. По закону постановление должно быть вынесено не позднее 60 дней с момента нарушения. После этого штраф направляют владельцу автомобиля — это может занять ещё одну-две недели.

На практике штраф обычно появляется в Госуслугах в течение 7-14 дней, но законно может прийти и ближе к концу двухмесячного срока. Отсутствие штрафа в первые недели не означает, что его не будет.

«Зеленоград.ру» направил запрос в ГИБДД, чтобы уточнить, сколько штрафов уже оформлено.