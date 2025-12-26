Деды Морозы и Снегурочки поднимались к окнам палат на подъёмниках, запускали хлопушки и старались подарить праздничное настроение тем, кто встречает Новый год в больнице. После «высотных» поздравлений они спустились вниз, где вместе с сотрудниками центра пели песни и водили хоровод.
В организации акции помогли сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы — именно они обеспечили работу подъёмников и безопасность.
Подобные поздравления для детей в московских стационарах проводят уже не первый год — накануне Нового года волонтёры, спасатели и сотрудники городских служб стараются создать праздничную атмосферу для тех, кто встречает праздник в больнице.
Психологи отмечают, что для детей, находящихся на лечении, ощущение праздника и внимания особенно важно: яркие эмоции помогают снизить тревожность и отвлечься от болезни.
Аналогичные инициативы существуют и в других странах: к Рождеству Санта-Клаус и волонтёры навещают маленьких пациентов в больницах Европы и США, где такие визиты давно считаются частью эмоциональной поддержки детей.