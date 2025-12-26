Подобные поздравления для детей в московских стационарах проводят уже не первый год — накануне Нового года волонтёры, спасатели и сотрудники городских служб стараются создать праздничную атмосферу для тех, кто встречает праздник в больнице.

Психологи отмечают, что для детей, находящихся на лечении, ощущение праздника и внимания особенно важно: яркие эмоции помогают снизить тревожность и отвлечься от болезни.

Аналогичные инициативы существуют и в других странах: к Рождеству Санта-Клаус и волонтёры навещают маленьких пациентов в больницах Европы и США, где такие визиты давно считаются частью эмоциональной поддержки детей.