Пожар на стройрынке на дороге от Пятницкого шоссе к Рузино (по адресу Брехово, Березовая аллея, 1Б) начался в четверг поздно вечером, открытое горение ликвидировали около двух часов ночи, но спасательные службы продолжают работать и утром, передаёт корреспондент «Зеленоград.ру».

Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют остатки пожара — тушат то, что может воспламениться вновь. В воздухе стоит дым и копоть.