«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара 26.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Пожар на стройрынке на дороге от Пятницкого шоссе к Рузино (по адресу Брехово, Березовая аллея, 1Б) начался в четверг поздно вечером, открытое горение ликвидировали около двух часов ночи, но спасательные службы продолжают работать и утром, передаёт корреспондент «Зеленоград.ру».

Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют остатки пожара — тушат то, что может воспламениться вновь. В воздухе стоит дым и копоть.

Официальная причина возгорания пока ещё неизвестна, предположительно, по словам сотрудника МЧС, это было короткое замыкание. Пострадавших нет.

Что говорят пожарные и продавцы

«Мы приехали около полуночи. Пожар начался в районе склада, у чебуречной, затем перекинулся дальше. Сгорело около 70-80% территории», — рассказал сотрудник МЧС, который продолжает работать на месте с ночи.

Большинство палаток сейчас не работают. Продавцы и владельцы прибираются на месте и оценивают убытки.

«Нам ночью позвонили, сказали, что пожар. Много материалов пострадало, пока сложно сказать, когда восстановим работу», — рассказал продавец деревянных досок и фанеры.

Также не работает автосервис — его затопило. По словам владельца, работу восстановят примерно через месяц.

Продолжает работу металлобаза, здесь ничего не пострадало. Также не пострадал офис с услугами по камнеобработке в отдельном помещении на втором этаже, рядом с ним пока ещё продолжают тушить.

«У нас полностью сгорело здание рядом, которое мы строили для сдачи в аренду. Планировалось двухэтажное, но ничего не осталось», — рассказал владелец офиса.

По словам сотрудника МЧС, работы по ликвидации остатков пожара будут продолжаться ещё около двух часов.

