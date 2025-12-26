Пожар на стройрынке возле Пятницкого шоссе (по адресу Брехово, Березовая аллея, 12Б) начался в четверг поздно вечером — первое сообщение о пожаре поступило в 22:15.
На тушение ушло почти четыре часа - открытое горение ликвидировали только к 2 часам ночи. Площадь пожара - 900 кв.м., сообщили в МЧС. О пострадавших пока не сообщается.
