В Солнечногорском округе на время новогодних праздников снова ввели ограничения на использование пиротехники. С 20 декабря до 11 января запрещены фейерверки, салюты и другие изделия повышенной опасности — под предлогом пожарной безопасности и предотвращения травм.

При этом торговлю пиротехникой власти по-прежнему не трогают: ни запрета, ни ограничений на продажу не введено. Магазины работают как обычно — в лучшем случае — с проверками и «разъяснительной работой».

Запрет пиротехники на Новый год — не новость для Солнечногорска. Впервые его ввели в прошлом году. Однако тогда запрет действовал до конца января, а в этом году его сократили.

Кроме того, в этом году явно разрешили использовать пиротехнику первого класса опасности — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны с «холодным пламенем». В прошлом году типы запрещенной пиротехники не были регламентированы.

Однако эффективность таких ограничений вызывает вопросы. Прошлогодний запрет показал, что фактически он не работает: фейерверки как запускали, так и запускают — во дворах, рядом с домами и даже у подъездов.

Особенно абсурдно эта ситуация выглядит вокруг Зеленограда, где запрета на пиротехнику нет. Получается, в Зеленограде запускать можно, а буквально через дорогу, в Андреевке, нельзя. На практике это означает, что такие локальные ограничения просто не работают.

Запрет запуска пиротехники остаётся формальностью, пока салюты и петарды остаются в свободной продаже. При этом в ряде регионов России пошли дальше и запретили именно продажу пиротехники, а не только её использование. Так, на новогодний период торговлю фейерверками полностью закрывают, например, в Калужской, Пензенской и Орловской областях.

Большинство читателей «Зеленоград.ру» (89%) поддерживает ограничения на продажу шумной пиротехники — либо на постоянной основе, либо хотя бы на отдельные периоды, например на Новый год. При этом запускать фейерверки в новогоднюю ночь планирует не более 10% респондентов. Фактически получается, что громкая пиротехника нужна немногим, тогда как большинство либо относится к ней нейтрально, либо выступает за жёсткие ограничения или полный запрет.