Кукольный спектакль «Волкам вход запрещен!» рассчитана на детей от 6 лет и проходит по адаптированному маршруту с театральным интерактивом; главный герой — волк-инженер. Участникам обещают знакомство с производством в игровом формате и посещение «демонстрационного зала чистых комнат» и сборочного производства. Дети допускаются только в сопровождении взрослых. Начало 27 декабря в 12:00.

Квест-экскурсия «Тайны завода „Микрон“» рассчитана на школьников от 12 лет, интересующихся технологиями. По плану участники вместе с волком-инженером проходят маршрут по заводу, выполняют задания и ребусы; тем, кто справится, обещают подарки. Начало 27 декабря в 14:00.

Билеты недешевые: 3690 рублей за ребенка и 2690 — за сопровождающего взрослого, но и событие редкое — экскурсии для малышей планируют проводить всего лишь каждый сезон, а квест для школьников — раз в месяц.