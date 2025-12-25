Новые штрафы за безбилетный проезд: что думают жители — мы прочитали более 300 комментариев и сделали краткое резюме 25.12.2025 ZELENOGRAD.RU

После новости о принятом Мосгордумой законопроекте, повышающем штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 5000 рублей, обсуждение в комментариях свелось к нескольким тезисам — от проблем с оплатой до претензий к качеству перевозок и работе контролёров.

Нужно сначала обеспечить возможность оплатить

Комментаторы чаще всего спорят не о сумме, а о практической стороне оплаты: недоступные или неработающие валидаторы, сложности с пополнением карты и ситуации, когда пассажир считает, что оплатил, но при проверке это не подтверждается.

Едем как шпроты в банке — о какой оплате вообще речь

Отдельный массовый тезис — даже при исправных валидаторах пассажир не может до них добраться из-за переполненности салона. При этом ответственность за неоплату всё равно перекладывается на пассажира, а по правилам он должен оплатить при входе в автобус, что на практике сделать зачастую невозможно.

Не сумма важна, а неотвратимость наказания

Вторая массовая позиция — сомнение в эффективности повышения штрафа без регулярного контроля. Отдельно обсуждают, что контролёров редко видят в часы пик и что проверка в переполненном транспорте физически затруднена.

Логика такая: «Что мне бояться контролёров, если в час пик, когда я езжу, они не влезут в автобус». Видимо, поэтому мэрия устраивает массовые проверки на выходе из автобуса e41, но это не годится для городских маршрутов.

Качество перевозок не соответствует ужесточению

Часть обсуждения — про интервалы, переполненность и состояние транспорта. В этой логике ужесточение штрафов выглядит несоразмерным на фоне претензий к сервису.

«Лучше бы оптимизировали график движения, а то автобусы иногда ходят раз в 40 минут», — говорят пассажиры.

Это не про дисциплину, а про сбор денег

Отдельный блок — недоверие к мотивам: повышение штрафов объясняют желанием увеличить сборы, а не улучшить дисциплину оплаты: «Цель не заставить всех оплачивать проезд, а увеличить сумму собранных штрафов».

Нужны другие модели оплаты и контроля

В комментариях регулярно предлагают альтернативы: ввести кондукторов, сделать вход через одну дверь, покупку билета у водителя и сравнивают организацию оплаты с другими городами. Вспоминают Минск, где билет можно купить у водителя за наличные и вход в одну дверь, а также Питер, где «у каждой двери по два валидатора».

Процедуры и права при проверке

Ещё одна спорная тема — поведение контролёров и требования документов. Комментаторы приводят конфликтные эпизоды и одновременно спорят между собой, что именно вправе требовать проверяющий и что обязан иметь при себе пассажир.

Вывод

В целом комментарии оказались в меньшей степени про «5000 рублей» и в большей — про повседневную практику: можно ли без сбоев оплатить проезд, как часто и где реально проверяют, и насколько справедливо ужесточение при текущем качестве перевозок и спорных процедурах контроля.

То есть пассажиры, оплачивающие проезд, не связывают кратное увеличение штрафа и улучшение качества работы автобусов.

Метки:
штраф
