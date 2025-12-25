Кататься c этих горок разрешено только на простых ледянках и пластиковых санках, предназначенных для ледяных спусков и не имеющих металлических элементов. Использование тюбингов («ватрушек»), надувных кругов, санок с металлическими полозьями и других неподходящих средств запрещено — из-за высокой скорости, риска травм и повреждения ледяного покрытия.

Горки будут работать приблизительно до конца марта — начала апреля. Опыт прошлых лет показывает, что весной или во время оттепелей лёд на горках тает, а выкат превращается в лужи.

Все остальные горки в городе считаются неофициальными. С ними городские службы традиционно борются: спуски засыпают песком и устанавливают знаки «кататься запрещено».

Ещё одну горку планировали поставить и на площади Юности, но когда это произойдет, неизвестно.