На торги выставлен участок на улицах Фрунзе и Папанина — это примерно в километре от станции МЦД. В экспертной оценке отмечаются хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура вокруг участка.

Это имущество банкрота ЖСК «Сходня-17». История с этим ЖСК тянется несколько лет: застройщик собрал деньги дольщиков, дом не построил, деньги не вернул. Он входил в проект ЖСК «Сходня», где декларировалось более двадцати кооперативов в частном секторе микрорайона. По сути это была строительная пирамида.

Соседний участок также продают под образовательной учреждение (школу или детсад). Покупатель участка под застройку определится к середине года.