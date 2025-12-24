В основе — один из самых узнаваемых рождественских сюжетов в мире. Угрюмый и жадный Скрудж ненавидит праздники и не верит в чудеса. Но в рождественскую ночь к нему приходят загадочные духи и отправляют в путешествие сквозь время — в прошлое, настоящее и будущее.

Эта история знакома многим по фильмам и книгам, но здесь она оживает в необычном формате: как фантастический мюзикл с куклами, музыкой и настоящей магией.