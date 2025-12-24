В основе — один из самых узнаваемых рождественских сюжетов в мире. Угрюмый и жадный Скрудж ненавидит праздники и не верит в чудеса. Но в рождественскую ночь к нему приходят загадочные духи и отправляют в путешествие сквозь время — в прошлое, настоящее и будущее.
Эта история знакома многим по фильмам и книгам, но здесь она оживает в необычном формате: как фантастический мюзикл с куклами, музыкой и настоящей магией.
Главное украшение спектакля — Ефим Шифрин, который играет Скруджа. Его герой одновременно смешной, трогательный и узнаваемый — в нём легко увидеть человеческие слабости, а значит и шанс на перемены. Даже если вы далеки от театра, за этим превращением интересно наблюдать с первой минуты.
Это не просто спектакль, а настоящее рождественское приключение, снятое специально для кино: с крупными планами, эффектом присутствия и атмосферой, которую особенно приятно переживать всей семьёй — в тепле и комфорте кинозала.
Отдельное удовольствие — визуальный мир. Огромные куклы-призраки высотой с двухэтажный дом, зимний Лондон XIX века, сказочные декорации и эффектные сценические трюки выглядят в кино особенно впечатляюще. Камера позволяет рассмотреть детали, мимику и эмоции, которые с обычного зрительского места в театре могли бы ускользнуть.
Музыка, живой оркестр, хоры и динамичное действие делают спектакль похожим на большое семейное кино — только с ощущением живого театра. Это отличный вариант для первого знакомства с театром в киноформате и удачный выбор для новогоднего настроения.
Если вам хочется тепла, сказки и настоящего рождественского чуда — «Рождественская история» отлично подойдёт и взрослым, и детям от 12 лет.
27 декабря в 15:00
Кинотеатр в ТЦ «Иридиум» (Крюковская площадь, 1)
Билеты: 720 рублей на сайте проекта «Театр в кино» https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/rozhdestvenskaya-istoriya-puppet#tickets