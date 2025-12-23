Всего в рамках этих работ на станции демонтируют существующие лестничные сходы и пандусы, включая разборку кровли, фасадов, бетонных маршей и опор. Параллельно устраивают временные пути прохода, новые лестничные сходы, а также лифты для пассажиров. После завершения демонтажа начнётся строительство новых элементов платформы: продление платформы №1, устройство новых постоянных сходов и пандусов.

Работы выполняются частично в технологические «окна» между движением поездов. Их должны закончить к ноябрю 2026 года.

Ранее в проектной документации станции Алабушево предусматривались обновление обеих платформ, строительство нового надземного перехода-конкорса с лифтами и эскалаторами и установка турникетов, а существующий переход планировалось сохранить для транзитного прохода между частями Алабушево.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в Октябрьскую железную дорогу, чтобы получить более подробные планы по реконструкции станции.