Текущие работы называются «Реконструкция надземного пешеходного перехода и платформы №1».
Сейчас закрыт выход в город с одной из сторон перехода, при этом доступ ко всем платформам сохранён. Рабочие разбирают лестницу и пандусы.
Затем начнётся реконструкция — на месте демонтируемой части построят новый лестничный сход и лифтовую шахту. С другой стороны перехода, по проекту, установят ещё два лифта — всего на станции их будет три", — рассказали представители подрядчика.
Реконструкцию Алабушево проводят в рамках строительства 5 и 6 путей на участке от Москвы для «специализированного пассажирского сообщения» — так называют проект высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург (ВСМ).
Всего в рамках этих работ на станции демонтируют существующие лестничные сходы и пандусы, включая разборку кровли, фасадов, бетонных маршей и опор. Параллельно устраивают временные пути прохода, новые лестничные сходы, а также лифты для пассажиров. После завершения демонтажа начнётся строительство новых элементов платформы: продление платформы №1, устройство новых постоянных сходов и пандусов.
Работы выполняются частично в технологические «окна» между движением поездов. Их должны закончить к ноябрю 2026 года.
Ранее в проектной документации станции Алабушево предусматривались обновление обеих платформ, строительство нового надземного перехода-конкорса с лифтами и эскалаторами и установка турникетов, а существующий переход планировалось сохранить для транзитного прохода между частями Алабушево.
Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в Октябрьскую железную дорогу, чтобы получить более подробные планы по реконструкции станции.