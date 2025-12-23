Внутри вагонов размещено около 80 искусственных еловых веток и более тысячи новогодних шаров — украшений не пожалели.

Новогодний поезд собрали из так называемых «номерных» вагонов — старых и шумных, но на них новогодние украшения выглядят особенно мило.

Впрочем, такие вагоны скоро исчезнут с Замоскворецкой линии. К концу следующего года их заменят на новые поезда «Москва-2024» и «Москва-2026».