Утром 24 марта мужчина собирался убить бывшую сожительницу и её родителей: он отключил электричество в квартире, где они жили, и ждал, пока кто-нибудь выйдет в коридор. Когда на лестничную клетку вышла женщина, он направил на неё автомат АК-74 и нажал на спусковой крючок, но выстрела не произошло из-за осечки. Отец женщины оттолкнул нападавшего, завёл дочь в квартиру и закрыл дверь; в квартире находилась также мать.

После неудавшегося убийства подозреваемый выбросил автомат у мусорных контейнеров, затем сел в ожидавший его автомобиль и уехал. Полицейские нашли оружие по записям с камер: рядом с автоматом было четыре патрона. Экспертиза установила, что автомат исправен и пригоден для стрельбы, а патроны — штатные.

Мужчину задержали в Клинском районе. В его доме нашли «предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием», магазины и патроны разного калибра.

За убийство двух и более лиц предусмотрены длительные сроки, а по статье о незаконном обороте оружия — до нескольких лет лишения свободы; при этом за покушение действует правило, что наказание не может превышать ? максимального срока.

В сообщениях суда говорилось, что подозреваемый представился как Россия Леонид Викторович, а в публичном обсуждении его называли «Император России Леонид».

«Коммерсантъ» писал, что около десяти лет назад он жил без постоянного жилья в окрестностях Зеленограда, сменил фамилию на «Россия», занимался гаданием и целительством, у него были последователи и семья. По версии издания, в основе уголовного дела лежит семейный конфликт — тёща убедила его сожительницу вернуться к родителям и забрать детей, после чего мужчина решил отомстить.