Дело о попытке убийства из автомата трёх человек в Зеленограде передали в суд 23.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия. Обвиняемый остаётся под стражей.

Утром 24 марта мужчина собирался убить бывшую сожительницу и её родителей: он отключил электричество в квартире, где они жили, и ждал, пока кто-нибудь выйдет в коридор. Когда на лестничную клетку вышла женщина, он направил на неё автомат АК-74 и нажал на спусковой крючок, но выстрела не произошло из-за осечки. Отец женщины оттолкнул нападавшего, завёл дочь в квартиру и закрыл дверь; в квартире находилась также мать.

После неудавшегося убийства подозреваемый выбросил автомат у мусорных контейнеров, затем сел в ожидавший его автомобиль и уехал. Полицейские нашли оружие по записям с камер: рядом с автоматом было четыре патрона. Экспертиза установила, что автомат исправен и пригоден для стрельбы, а патроны — штатные.

Мужчину задержали в Клинском районе. В его доме нашли «предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием», магазины и патроны разного калибра.

За убийство двух и более лиц предусмотрены длительные сроки, а по статье о незаконном обороте оружия — до нескольких лет лишения свободы; при этом за покушение действует правило, что наказание не может превышать ? максимального срока.

В сообщениях суда говорилось, что подозреваемый представился как Россия Леонид Викторович, а в публичном обсуждении его называли «Император России Леонид».

«Коммерсантъ» писал, что около десяти лет назад он жил без постоянного жилья в окрестностях Зеленограда, сменил фамилию на «Россия», занимался гаданием и целительством, у него были последователи и семья. По версии издания, в основе уголовного дела лежит семейный конфликт — тёща убедила его сожительницу вернуться к родителям и забрать детей, после чего мужчина решил отомстить.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, суд, уголовные дела
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Специально для вас — уникальное предложение от FITNESSON Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру