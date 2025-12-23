Четыре жилых дома и два многоуровневых паркинга построят в 19-м микрорайоне до 2030 года 23.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Очередной этап реновации 19-го микрорайона определили власти и выделили на это 30 миллиардов рублей. На месте оставшихся пятиэтажек возведут три многоэтажных дома и один пятиэтажный. На Заводской построят два паркинга почти на тысячу машин.

Ближайшее строительство — дома со строительными адресами улица 1 Мая, 4 и Советская, 6. Первый на месте пятиэтажек по адресам 1 Мая, 4 и Вторая Пятилетка, 2, второй на месте пятиэтажек на Второй Пятилетке, 4, Советской 4 и Советской 6. Это будут большие дома из нескольких секций, по площади сравнимые с новостройкой на Заводской, 14. Планируемые сроки строительства: июнь 2026 — февраль 2028 года. Предельная высота зданий, согласно техническому заданию, — без ограничений. Судя по большой подземной площади, в этих домах, вероятно, будут парковки.

Также в течение года — с июня 2026-го по июнь 2027-го — планируют построить жилой дом на Советской, 3. Он как раз будет небольшим, высотой не более 15 метров. В здании будет бомбоубежище (защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие») на 250 человек. Малоэтажный дом появится у Панфиловского проспекта, рядом с остановкой «Крюковская эстакада». Этого здания не было в первоначальном проекте застройки 19-го микрорайона — на этом месте значилось общественное здание.

С июня 2026 по июль 2027 года намечено и строительство двух паркингов. Их возведут на тех местах, что и были в проекте: на 300 мест — на дублере улицы Радио (ближе к Овражной улице), на 621 место — у железной дороги, напротив новостроек на Заводской, 14 и Заводской, 10. В них также разместят защитные сооружения на 3350 и 3000 человек. В проекте эти гаражи были 6-ти и 9-этажными с подземным пространством.

Последним будут строить многоэтажный дом на месте пятиэтажек на улицах Советской, 2, 1 Мая, 2, улица Ленина, 1. Стройка планируется с июня 2028 по февраль 2030 года. Последними снесут старые дома и нежилые здания на улице Крупской — в июле-августе 2029 года.

Аукцион на проектирование, строительство и снос зданий состоялся с единственным и пока неизвестным участником, но договор пока не подписан.

В проекте застройки по реновации 19-го микрорайона были и социальные здания — школа и детские сады. Но здание образовательной организации на 1250 мест — 1000 школьных и 250 дошкольных — построят не раньше 2032 года. Во всяком случае так запланировано московской Адресной инвестиционной программой строительства. Сейчас на месте будущей школы — здание ГИБДД. Для автоинспекции до 2027 года должны построить новое здание на Малинской улице, после этого предстоит переезд в новое здание, снос старых построек — только потом начнут строить школу.

Также в проекте значились торговый центр, спорткомплекс с бассейном, кафе на улице Летчицы Тарасовой, общественно-деловой центр, культурный центр на улице 1 Мая. Их будут строить инвесторы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, многоуровневый паркинг
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Специально для вас — уникальное предложение от FITNESSON Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру