Ближайшее строительство — дома со строительными адресами улица 1 Мая, 4 и Советская, 6. Первый на месте пятиэтажек по адресам 1 Мая, 4 и Вторая Пятилетка, 2, второй на месте пятиэтажек на Второй Пятилетке, 4, Советской 4 и Советской 6. Это будут большие дома из нескольких секций, по площади сравнимые с новостройкой на Заводской, 14. Планируемые сроки строительства: июнь 2026 — февраль 2028 года. Предельная высота зданий, согласно техническому заданию, — без ограничений. Судя по большой подземной площади, в этих домах, вероятно, будут парковки.

Также в течение года — с июня 2026-го по июнь 2027-го — планируют построить жилой дом на Советской, 3. Он как раз будет небольшим, высотой не более 15 метров. В здании будет бомбоубежище (защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие») на 250 человек. Малоэтажный дом появится у Панфиловского проспекта, рядом с остановкой «Крюковская эстакада». Этого здания не было в первоначальном проекте застройки 19-го микрорайона — на этом месте значилось общественное здание.

С июня 2026 по июль 2027 года намечено и строительство двух паркингов. Их возведут на тех местах, что и были в проекте: на 300 мест — на дублере улицы Радио (ближе к Овражной улице), на 621 место — у железной дороги, напротив новостроек на Заводской, 14 и Заводской, 10. В них также разместят защитные сооружения на 3350 и 3000 человек. В проекте эти гаражи были 6-ти и 9-этажными с подземным пространством.

Последним будут строить многоэтажный дом на месте пятиэтажек на улицах Советской, 2, 1 Мая, 2, улица Ленина, 1. Стройка планируется с июня 2028 по февраль 2030 года. Последними снесут старые дома и нежилые здания на улице Крупской — в июле-августе 2029 года.

Аукцион на проектирование, строительство и снос зданий состоялся с единственным и пока неизвестным участником, но договор пока не подписан.

В проекте застройки по реновации 19-го микрорайона были и социальные здания — школа и детские сады. Но здание образовательной организации на 1250 мест — 1000 школьных и 250 дошкольных — построят не раньше 2032 года. Во всяком случае так запланировано московской Адресной инвестиционной программой строительства. Сейчас на месте будущей школы — здание ГИБДД. Для автоинспекции до 2027 года должны построить новое здание на Малинской улице, после этого предстоит переезд в новое здание, снос старых построек — только потом начнут строить школу.

Также в проекте значились торговый центр, спорткомплекс с бассейном, кафе на улице Летчицы Тарасовой, общественно-деловой центр, культурный центр на улице 1 Мая. Их будут строить инвесторы.